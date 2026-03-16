முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

41 பேர் இறந்த வழக்கு!.. சிரிச்சிக்கிட்டே வராரு விஜய்!.. கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்!...

vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (16:58 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (17:00 IST)
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என தவெக தரப்பு கோரிக்கை வைக்க உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பையடுத்து கடந்த சில மாதங்களாகவே கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரித்து வந்தது. ஏற்கனவே தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான சிடி நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா, புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் கரூர் மாவட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளை டெல்லிக்கு வரவழைத்து சிபிஐ விசாரணை செய்தது..

மேலும் தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பி இரண்டு முறை டெல்லிக்கு வரவழைத்து விசாரணை நடத்தினார்கள். தற்போது மூன்றாவது முறையாக நேற்று டெல்லிக்கு சென்று விசாரணையில் ஆஜரானார் விஜய். விசாரணை முடிந்து மாலை 5.30 மணியளவில் அவர் சிபிஐ அலுவலகத்திலிருந்து வெளியே வரும் போது விஜய் காட்டிய ரியாக்சன் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது..

சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு வெளியே வந்தபோது விஜய் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும் நின்று கொண்டிருக்க அவர்களை பார்த்து விஜய் சிரித்துக் கொண்ட அவர்களை பார்த்து கைகளை ஆட்டிக்கொண்டே சென்றார்.. இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை பகிர்ந்து ‘ஏதோ மத்திய அரசிடமிருந்து விருது வாங்கிவிட்டு பெருமையாக வருவது போல வருகிறார் விஜய்..அவரை பார்க்க வந்து 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பான விசாரணையில் கலந்து கொண்டு விட்டு இப்படி சிரித்துக் கொண்டே ஒருவரால் வரமுடியுமா?’ என பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்..

