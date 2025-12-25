முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






14 வயது மகளை கர்ப்பமாக்கிய தந்தைக்கு தூக்கு தண்டனை.. நெல்லை நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!

Advertiesment
தூக்கு தண்டனை

Siva

, வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (08:50 IST)
திருநெல்வேலி மாவட்டம் நான்குனேரி அருகே, தனது 14 வயது மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கர்ப்பமாக்கிய தந்தைக்கு மரண தண்டனை விதித்து நெல்லை போக்ஸோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. 
 
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில், 49 வயது தொழிலாளியான அந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டு குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
 
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுரேஷ்குமார், மருத்துவ ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தந்தை செய்த குற்றத்தை உறுதி செய்தார். இது சமூகத்தில் மன்னிக்க முடியாத கொடூரமான குற்றம் என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி, குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனையும், 25,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்தார். 
 
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு சார்பில் 10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது. இந்த வழக்கில் துரித நடவடிக்கை எடுத்த காவல்துறையினரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாராட்டினார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விடுமுறையை பயன்படுத்தி பகல் கொள்ளை அடிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள்.. சென்னை - நாகர்கோவில் செல்ல ரூ.5000?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos