14 வயது மகளை கர்ப்பமாக்கிய தந்தைக்கு தூக்கு தண்டனை.. நெல்லை நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு..!

திருநெல்வேலி மாவட்டம் நான்குனேரி அருகே, தனது 14 வயது மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கர்ப்பமாக்கிய தந்தைக்கு மரண தண்டனை விதித்து நெல்லை போக்ஸோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில், 49 வயது தொழிலாளியான அந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டு குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுரேஷ்குமார், மருத்துவ ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தந்தை செய்த குற்றத்தை உறுதி செய்தார். இது சமூகத்தில் மன்னிக்க முடியாத கொடூரமான குற்றம் என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி, குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனையும், 25,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்தார்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு சார்பில் 10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது. இந்த வழக்கில் துரித நடவடிக்கை எடுத்த காவல்துறையினரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாராட்டினார்.