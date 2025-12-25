அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் குழப்பத்தால் விஜய்க்கு லாபமா? 30% வாக்குகளை பெறுமா தவெக?

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு பெரும் சவால்கள் நிறைந்ததாகவே காட்சியளிக்கிறது. குறிப்பாக, பாஜக 70 தொகுதிகள் வரை கேட்பதாக நிலவும் தகவல்கள் அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பை அதிருப்தியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இத்தகைய இழுபறிகளால் கூட்டணியில் உள்ள பாமக மற்றும் தேமுதிக போன்ற கட்சிகள் தங்களின் அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வை தீர்மானிக்க முடியாமல் பெரும் தவிப்பில் உள்ளன.
இந்த குழப்பமான அரசியல் சூழல், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் போன்ற புதிய சக்திகளுக்கு பெரும் சாதகமாக மாற வாய்ப்புள்ளது. அண்மைய கருத்துக்கணிப்புகள் தவெகவின் வாக்கு சதவீதம் 30% வரை உயரக்கூடும் என கணிப்பது, பாரம்பரியக் கட்சிகளிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணிக்குள் நிலவும் சித்தாந்த மோதல்கள் மற்றும் தொகுதி பங்கீடு சிக்கல்கள், விரக்தியடைந்த நடுநிலை வாக்காளர்களை விஜய்யின் பக்கம் ஈர்க்கக்கூடும். இது தவெகவை தேர்தல் களத்தில் ஒரு பலமான இரண்டாவது இடத்திற்கு அல்லது ஒரு முக்கிய தீர்மானிக்கும் சக்தியாக நகர்த்தக்கூடும் எனத் தெரிகிறது.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி என்பது தற்போது கொள்கை ரீதியாக இல்லாமல், வெறும் தேர்தல் லாபத்திற்காக இயங்கும் கூட்டணிகளில் ஒன்றாகவே விமர்சிக்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், வரும் 2026 தேர்தல் தமிழக மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுமா அல்லது கூட்டணி கட்சிகளிடையே சிதறி போகுமா என்பது இன்னும் சில மாதங்களில் தெளிவாக தெரிந்துவிடும்.