வேற வழியே இல்லை.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைகிறதா தேமுதிக, ராமதாஸ் பாமக? ஓபிஎஸ் இணையவும் வாய்ப்பு..!

பாஜக கூட்டணி

Siva

, திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (08:35 IST)
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், அதிமுக தலைமையிலான என்.டி.ஏ கூட்டணியை வலுப்படுத்த பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. தற்போதைய அரசியல் சூழலில், தேமுதிக மற்றும் மருத்துவர் ராமதாஸின் பாமக ஆகிய கட்சிகள் மீண்டும் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைய அதிக வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். அன்புமணி ராமதாஸின் பாமக இதே கூட்டணியில் இருந்தாலும், வேறு வழியில்லாததால் ராமதாஸ் பாமகவும் இந்த கூட்டணியில் இணைவதாக கூறப்படுகிறது.
 
அதேபோல், அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது அரசியல் எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள மீண்டும் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணையக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. "வேற வழியே இல்லை" என்ற இக்கட்டான நிலையில் உள்ள இந்தக் கட்சிகள், தங்களின் தனித்துவத்தைத் தக்கவைக்கத் இந்த கூட்டணியில் கைகோர்ப்பதே சிறந்த வழி என திட்டமிடுகின்றன. 
 
இந்த மெகா கூட்டணி அமைந்தால், அது திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு அணிகளுக்கும் கடும் சவாலாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
 
Edited by Siva

