புதுச்சேரியில் ஆட்சி அமைக்கப்போவது யார்?.. கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்!...

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (21:57 IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (22:01 IST)
புதுச்சேரியில் உள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் கடந்த 9ம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் புதுச்சேரியில் 89.83 செய்த வாக்குகள் பதிவானது
. என்.ஆர் காங்கிரஸ், பாஜகவுடன் கூட்டணி (NDA) அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது. பல வாக்குறுதிகளையும் கொடுத்தது. ஒரு பக்கம் காங்கிரஸ், திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது. தமிழ்நாட்டைப் போலவே தவெக புதுச்சேரியிலும் தனித்துப் போட்டியிட்டது..
புதுச்சேரியில் ஆட்சியமைக்க 16 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும். இந்நிலையில்தான், இன்று தேர்தலுக்குத் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. அதில் ஆக்ஸிஸ் மை இந்தியா நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்பில் என்.டி.ஏ கூட்டனி 16 முதல் 20 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் கூட்டனி 6 முதல் 8 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
மேலும், விஜயின் தவெக இரண்டு முதல் நான்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்பிருப்பதாகவும் அந்த கருத்துக்கணிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் People's Pulse என்கிற நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்பிலும் NDA 16 முதல் 19 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..