கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் செய்தது சரிதான்!.. முட்டுக்கொடுக்கும் நாஞ்சில் சம்பத்!...

தமிழக வெற்றிக்கு கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூருக்கு சென்றபோது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.விஜய் பிரச்சார வாகனத்தின் மீது பேசிக்கொண்டிருந்த போது பலரும் மயக்கமடைந்தனர். விஜயும் சில பேருக்கு மேலிருந்து தண்ணீர் பாட்டில்களை தூக்கி எறிந்தார். ஆனால் நிலைமை கட்டுப்பாட்டை மீறி சென்றது.. அதன் விஜய் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்னை வந்து விட்டார்.
அவர் திருச்சி விமான நிலையத்துக்கு வந்த போது 35 பேர் வரை உயிரிழந்ததாக செய்திகள் வெளியாகிவிட்டது. ஒரு செய்தியாளர் கூட ‘35 பேர் உயிர் போயிடுச்சு சார்’ என்று வேகமாக கத்தினார்.. ஆனால் விஜய் காதில் வாங்காத போல அங்கிருந்து விமான மூலம் சென்னை வந்துவிட்டார்.
தற்போது கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். இன்று விஜய் டெல்லி சென்று சிபிஐ அலுவலகத்தில் சாரணைக்காக ஆஜராகியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய நாஞ்சில் சம்பத் ‘ செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி இரவு கரூரில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட போது விஜய் உடனே அங்கிருந்து கிளம்பி வந்தது நல்லதுதான். ஏனெனில் விஜய் மட்டும் அங்கே அங்கேயே இருந்திருந்தால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கும்.. 80க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்திருப்பார்கள்’ என பேசியிருக்கிறார்.
நாஞ்சில் சம்பத் சமீபத்தில் தன்னை தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.