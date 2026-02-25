முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நல்லக்கண்ணுவுக்கு முழு அரசியல் மரியாதை!.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..

Advertiesment
nallakkannu
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (15:16 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (15:19 IST)
google-news
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரால் தோழர் என அழைக்கப்பட்ட நல்லக்கண்ணு வயது உடல்நலம் பாதிப்படைந்து கடந்த சில நாட்களாக சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். கடந்த 2 நாட்களாக அவரின் உடல்நிலையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. அவருக்கு செயற்கை சுவாசமும் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்துவிட்டார்.

18 வயதிலேயே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் தன்னை இணைத்துக்கொண்டவர் நல்லக்கண்னு. வாழ்நாளில் பல வருடங்கள் மக்களுக்காக போராடி சிறையில் இருந்தவர் நல்லக்கண்ணு. அரசியலில் பணம், பதவிக்கு ஆசைப்படாமல் மக்கள் சேவையை மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு பணியாற்றி வந்தார்.

அவர் மரணமடைந்துள்ள நிலையில், அவரின் விருப்பப்படியே அவரின் உடல் மருத்துவ மாணவர்களின் கல்விக்காக சென்னை மருத்துவக்கல்லூரிக்கு தானமாக கொடுக்கப்படவிருக்கிறது. நல்லக்கண்ணுவின் மறைவுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பலரும் இரங்கல் கூறி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், நல்லக்கண்ணுவின் உடலை முழு அரசு மரியாதையுடன் அனுப்பி வைப்போம் என தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இறப்புக்கு பின்னரும் வாழும் நல்லக்கண்ணு!.. தலைவர்கள் நெகிழ்ச்சி..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos