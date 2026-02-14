முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பீகார் போல் பணம் கொடுப்பது முக்கியமல்ல.. பீகாரை போல் தமிழ்நாடு இருக்கிறதா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!

Advertiesment
nainar nagendran

Siva

, சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (09:45 IST)
தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமைத் தொகையாக 5,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது குறித்து அரசியல் கட்சிகளிடையே கடும் விவாதம் எழுந்துள்ளது. பீகார் தேர்தலின்போது மகளிர்கள் தொழில் தொடங்க 10,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டதை போலவே, தமிழகத்திலும் தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக பணம் வழங்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இது குறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அதிரடியான கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.
 
பீகாரை போல தமிழகத்தில் பணம் கொடுத்தார்களா என்பது முக்கியமல்ல, பீகாரை போல தமிழ்நாடு இருக்கிறதா என்பதுதான் கேள்வி என அவர் குறிப்பிட்டார். 
 
"பீகாரில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் இல்லை, அங்கு சட்டம்-ஒழுங்கு கட்டுக்குள் உள்ளது, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் தலைவிரித்தாடுகிறது, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்குலைந்துவிட்டது" என்று அவர் தமிழக அரசை சாடினார். 
 
இருப்பினும், பீகாரில் பணம் கொடுக்கப்பட்ட விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்கள் மீண்டும் கேட்டபோது, அதை நேரடியாக ஒப்புக்கொள்ளாமல் தமிழகத்தின் நிலையை மட்டுமே அவர் ஒப்பிட்டு பேசினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு.. தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos