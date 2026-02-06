இப்பதான் விசில் அடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோம்.. அடுத்ததாக ட்ரம் அடிப்போம்.. விஜய் வருமான வரி வழக்கு குறித்து நயினார் நாகேந்திரன்..!

நடிகர் மற்றும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு எதிரான வருமான வரித்துறை அபராத வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு அவருக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து விஜய் தரப்பு மேல்முறையீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், அரசியல் களத்தில் இது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்கு பிறகு மற்ற கட்சிகள் இந்த விவகாரத்தை கூர்ந்து கவனித்து வருகின்றன.
இந்த சூழலில், விஜய்யின் வருமான வரி வழக்கு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அளித்த பதில் அதிரடியை கிளப்பியுள்ளது.
"இப்பதான் விசில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு... இனி எல்லாம் சேர்ந்து ட்ரம் அடிப்போம்" என்று அவர் கிண்டலாக கூறியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகளுக்கு எதிராக பல கட்சிகள் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வரும் வேளையில், நயினார் நாகேந்திரனின் இந்த 'ட்ரம்' கமெண்ட் விஜய்யின் ரசிகர்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யின் அடுத்தகட்ட சட்ட போராட்டமும், அரசியல் எதிர்வினைகளும் வரும் நாட்களில் இன்னும் சூடுபிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.