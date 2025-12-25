முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜயால் 10 தொகுதி வேட்பாளர்கள் பேரை சொல்ல முடியுமா?!.. நயினார் நாகேந்திரன் நக்கல்!...

nainar

BALA

, வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (16:01 IST)
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி தற்போது முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். அவர் கட்சியை துவங்கி சில மாதங்கள் சினிமாவில் நடித்துக் கொண்டிருந்த போது அவரை பார்ட் டைம் அரசியல்வாதி, பனையூர் அரசியல்வாதி என்றெல்லாம் பலரும் கலாய்த்தார்கள்.

மழை வெள்ளம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை கூட நேரில் சென்று சந்திக்காமல் அவர்களை பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வர வைத்து விஜய் பார்த்தார். ‘நான் சென்றால் கூட்டம் கூடிவிடும்.. கட்டுப்படுத்த முடியாது’ என்று விளக்கமும் அளித்தார். ஆனால் இதை வைத்து திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அவரை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்கள்.
களத்துக்கே வராமல் விஜய் நேரடியாக முதல்வராக நினைக்கிறார் அது நடக்காது என்றெல்லாம் பேசினார்கள்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் விஜய் யாருடன் கூட்டணி வைப்பார்? என்கிற எதிர்பார்ப்பு உருவாகியிருக்கிறது. அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் விஜய் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதிமுகவும், பாஜகவும் இதற்கான முயற்சியிலும் இறங்கியது. ஆனால், விஜய் பிடிகொடுக்கவில்லை. எனவே அதிமுக, பாஜக தரப்பு இப்போது விஜய்க்கு எதிராக பேச தொடங்கி இருக்கிறது.

இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ‘234 தொகுதிகளில் 10 வேட்பாளரின் பெயரை விஜயால் சொல்ல முடியுமா?. திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என சொல்லி வருகிறார். இது ஒன்றும் சினிமா இல்லை. கட்சிக்கு வாக்குச்சாவடி பொறுப்பாளர்கள் இருக்க வேண்டும். தவெகவில் அடிப்படை கட்டமைப்பே இல்லை. இதுவெல்லாம் தெரியாமல், புரியாமல் விஜய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்’ என அவர் சொல்லியிருக்கிறார்.

