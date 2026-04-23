அடையாள அட்டை இல்லாமல் வாக்கு செலுத்துவதா? தமிழிசை - திமுகவினர் இடையே கடும் வாக்குவாதம்..!

Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (11:01 IST)
Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (11:03 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், சென்னை மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆழ்வார்பேட்டை புனித பிரான்சிஸ் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் இன்று காலை ஒரு பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மற்றும் திமுக முகவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலால் அந்தப் பகுதியில் பதற்றம் உருவானது.
வாக்குச்சாவடிக்கு ஆய்விற்கு சென்ற தமிழிசை சவுந்தரராஜன், அங்கிருந்த சிலர் முறையான அடையாள அட்டை இல்லாமல் வாக்களிப்பதாக குற்றம்சாட்டினார். இதற்கு அங்கிருந்த திமுக முகவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். விதிகளை மீறி தமிழிசை உள்நோக்கத்துடன் புகார் கூறுவதாக அவர்கள் வாதிட்டனர். இதன் காரணமாக இரு தரப்பினருக்கும் இடையே ஒரு கட்டத்தில் கடும் வாக்குவாதம் வெடித்தது.
சூழல் கையை மீறி செல்வதைக் கண்ட அங்கிருந்த காவல்துறையினர் உடனடியாக தலையிட்டு இரு தரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்த முயன்றனர். வாக்குச்சாவடிக்கு வெளியே குவிந்திருந்த கூட்டத்தை உடனடியாக கலைந்து செல்லுமாறு போலீசார் வலியுறுத்தினர்.
சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த இந்த சலசலப்பு, காவல்துறையினரின் தலையீட்டிற்கு பின் ஓரளவு கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. தேர்தலின் முக்கிய கட்டத்தில் நடைபெற்ற இந்த மோதல் சம்பவம் மயிலாப்பூர் தொகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.