சம்பாதிச்சா வரி கட்டி தானே ஆகணும்.. விஜய் வருமான வரி வழக்கு குறித்து தமிழிசை சௌந்தரராஜன்..!

நடிகர் விஜய்க்கு எதிரான வருமான வரி வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. இது குறித்து பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், விஜய்யை மறைமுகமாக விமர்சிக்கும் வகையில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
"யாரும் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் கிடையாது; அனைவரும் சட்டத்திற்கு உட்பட்டுத்தான் வாழ வேண்டும். பணம் சம்பாதித்தால் அதற்கான வரியை அரசுக்கு முறையாக கட்டித்தான் ஆக வேண்டும்" என்று அவர் அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வழக்கின் விவரங்களை நீதிமன்றமே தெளிவாக சொல்லிவிட்டதால், தான் அதிகமாக பேச விரும்பவில்லை என்று குறிப்பிட்ட அவர், அரசியலுக்கு வந்துவிட்டால் அனைத்து விமர்சனங்களையும் தாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் என்றும் கூறினார்.
"யாராக இருந்தாலும் சம்பாதித்தால் வரி கட்டித்தான் ஆக வேண்டும்" என்ற அவரது நேரடியான பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யின் அரசியல் வருகை ஒருபுறம் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தினாலும், இத்தகைய சட்ட சிக்கல்கள் மற்றும் சக அரசியல் தலைவர்களின் விமர்சனங்கள் அவருக்கு பெரும் சவாலாகவே பார்க்கப்படுகின்றன.