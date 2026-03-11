முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னையில் இன்று முதல் கண்டக்டர் இல்லாத சொகுசி ஏசி பேருந்து.. கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Advertiesment
சென்னை செய்திகள்
BY: Siva
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (16:28 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (16:29 IST)
google-news
சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகம் பொது போக்குவரத்து சேவையை மேம்படுத்தும் நோக்கில், 'பிரீமியம்' மின்சார பேருந்து சேவையை இன்று அறிமுகம் செய்துள்ளது. 
 
தமிழக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தொடங்கி வைத்த இந்த சேவை, முதற்கட்டமாக கோயம்பேடு - சிறுசேரி மற்றும் கிளாம்பாக்கம் - திருவான்மியூர் ஆகிய வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட உள்ளது.
 
டெல்லி மற்றும் மும்பை போன்ற நகரங்களைப் பின்பற்றி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்தப் பேருந்துகளில், நடத்துநர் இல்லா டிஜிட்டல் முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் 'சென்னை ஒன்' செயலி மூலம் மட்டுமே தங்களின் இருக்கைகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். 
 
சொகுசு இருக்கைகள், குளிர்சாதன வசதி, இலவச வைஃபை மற்றும் நவீன பாதுகாப்பு அம்சங்கள் இந்தப் பேருந்தின் தனிச்சிறப்பாகும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக பிரத்யேக இருக்கைகளும் இதில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பயணக் கட்டணமாக ரூ. 50 முதல் ரூ. 150 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
சொகுசு பயணத்தை விரும்புவோருக்கு இது சிறந்த மாற்றாக அமையும். இந்த சேவையின் வரவேற்பை பொறுத்து, சென்னையின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் இது விரிவுபடுத்தப்படும் என்று எம்டிசி தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு போறது தற்கொலைக்கு சமம்!.. விஜயை தடுக்கும் ஜான் ஆரோக்யசாமி..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos