முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னையில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த தாய்-மகன் கைது.. 4,200 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்

Advertiesment
Chennai News

Mahendran

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (10:18 IST)
சென்னையில் போதை மாத்திரைகள் சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல்துறைக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், தனிப்படை போலீசார் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இந்ச் சோதனையின்போது போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்ததாக மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 4,200 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
 
கைது செய்யப்பட்டவர்களில் மீனா மற்றும் சீனு ஆகிய இருவரும் தாய் மற்றும் மகன் என்பது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இவர்கள் மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையிலிருந்து போதை மாத்திரைகளை சென்னைக்கு கடத்தி வந்து, இங்குள்ள இளைஞர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களை குறிவைத்து விற்பனை செய்து வந்துள்ளனர். இதில் சீனு என்பவர் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் 17 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
சென்னையில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக் காவல்துறை தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வரும் நிலையில், குடும்பமாக சேர்ந்து இத்தகைய சட்டவிரோத செயலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
சென்னை செய்திகள், போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல், போலீஸ் அதிரடி கைது, குற்றச் செய்திகள், சென்னை காவல்துறை, போதைப்பொருள் கடத்தல், தாய் மகன் கைது, மும்பை சென்னை கடத்தல், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, சட்டவிரோத விற்பனை
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னை பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மாற்றமில்லை.. திடீர் முடிவெடுத்த அதிகாரிகள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos