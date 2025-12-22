முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எதிர்பார்த்ததை விட அதிகம்.. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணி குறித்து உதயநிதி..!

Advertiesment
உதயநிதி ஸ்டாலின்

Mahendran

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (14:09 IST)
தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தப் பணியின் மூலம், எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவைவிட மிக அதிகமான வாக்காளர் பெயர்களை தேர்தல் ஆணையம் நீக்கியுள்ளதாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், இந்த சிறப்புத் திருத்த பணிக்கு தேவையான கால அவகாசம் வழங்கப்படவில்லை என்றும், இது குறித்து தொடக்கம் முதலே திமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
 
தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 97 லட்சம் வாக்காளர்களும், சென்னையில் மட்டும் 14 லட்சம் வாக்காளர்களும் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். பீகார் போன்ற மாநிலங்களிலும் இதேபோல் அதிகப்படியான நீக்கங்கள் நடைபெற்றுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், தகுதியுள்ள வாக்காளர்களை மீண்டும் பட்டியலில் சேர்க்க திமுக முகவர்கள் மக்களுக்கு துணையாக இருப்பார்கள் என்றார். 
 
பொதுமக்கள் ஜனவரி 18-ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் பெயர் பட்டியலில் இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும் என்றும், பெயர் விடுபட்டவர்கள் உரிய படிவங்களை சமர்ப்பித்து மீண்டும் தங்களது வாக்குரிமையை பெற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அன்பும் கருணையும்தான் வாழ்வின் அடிப்படை.. சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் விஜய் பேச்சு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos