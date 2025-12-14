ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த செங்கோட்டையன்!.. தவெகவில் இணைந்த அதிமுகவினர்!..

அதிமுகவில் எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்தே முக்கிய பொறுப்புகளில் வகித்து வந்தவர் செங்கோட்டையன். 8 முறை எம்.எல்.ஏ-வாகவும், பலமுறை அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறார். 50 வருட அரசியல் அனுபவத்தை பெற்றவர்.ஆனால் ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோரை ஒதுக்கி வைத்தது இவருக்கு பிடிக்காமல் அதிமுகவை ஒன்றிணைக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார். இதனால் கோபப்பட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவரை அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தே நீக்கிவிட்டார்.
எனவே விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கட்சியில் இணைந்தார் செங்கோட்டையன். மேலும் என்னை பின் தொடர்ந்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் மீது தலைமை மீது அதிருப்தி கொண்ட அதிமுகவரின் பலரும் தவெகவில் இணைவார்கள். அதற்கான முயற்சிகளில் நான் இறங்குவேன் என ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார்.
இந்நிலையில்தான் இன்று திருச்செங்கோட்டில் தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கூட்டத்தில் அதிமுகவிலிருந்து விலகி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் செங்கோட்டையன் தலைமையில் தவெகவில் இணைந்தனர்.
இன்று திருச்செங்கோட்டில் நடைபெற்று வரும் நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் அந்த தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் யார் என அறிவிக்கப்படவிருக்கிறது. கட்சியின் கொள்கைபரப்பு பொது செயலாளர் அருண்ராஜை திருச்செங்கோடு தொகுதி வேட்பாளராக இன்று அறிவிக்கவுள்ளனர். அவரை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் யார் வேட்பாளர் என்று படிப்படியாக அறிவிப்பார்கள் என தெரிகிறது. ஒரு பக்கம் விரைவில் ஈரோட்டில் நடைபெறவுள்ள தவெக பொதுக்கூட்டத்திலும் விஜய் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்.