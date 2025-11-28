முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நாளை சூரியன் வரும், இருளுக்கு அஞ்ச வேண்டாம்.. உதயநிதி முதல்வராவார் என்பதை மறைமுகமாக கூறிய கமல்?

கமல்ஹாசன்

Mahendran

, வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (12:24 IST)
நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவருமான கமல்ஹாசன், தி.மு.க. கூட்டணியில் தனது கட்சி இணைந்தது அரசியல் நிர்பந்தம் அல்ல, மாறாக கொள்கைகள் ஒத்து போவதால் தான் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், ம.நீ.ம. முன்மொழிந்த பல யோசனைகளை தி.மு.க. அரசு செயல்படுத்தி உள்ளதால், இது ஒரு இயல்பான தேர்வே என்று விளக்கினார். தான் முன்பு எழுப்பிய "போர்க்குரல்" தி.மு.க.வை நோக்கி தொடுக்கப்படவில்லை என்றும், இரண்டு கட்சிகளும் ஒரே இலக்கையே கொண்டிருந்தன என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
 
மேலும், தங்கள் கொள்கைகளை பிரதிபலிக்கும் ஆளும் கட்சி இருக்கும்போது, "அறிமுகமில்லாத ஒருவருடன்" ஏன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
ஒரு குறியீடாக பேசிய கமல்ஹாசன், "நாளை சூரியன் வரும், இருளுக்கு அஞ்ச வேண்டாம்" என்று குறிப்பிட்டு, அரசியல் ரீதியாக சூரியன் வரும், உதயநிதியும் கூட வருவார்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இந்த கூட்டணி ஒரு ஆரம்பம் மட்டுமே என்றும், தங்கள் பயணம் வெற்றிகரமாக அமையும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

