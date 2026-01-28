முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அதிமுக - பாஜக ஆட்சி அமைந்தால் தமிழ்நாடு நாசமாகி போகும்!.. மு.க.ஸ்டாலின் ஆவேசம்!..

Advertiesment
stalin

BALA

, புதன், 28 ஜனவரி 2026 (18:58 IST)
தமிழகத்தில் 2011 முதல் 2021 வரை இரண்டு முறையும் அதிமுகவை வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் இருந்தது. அந்த இரண்டு ஆட்சியிலும் திமுக எதிர்க்கட்சியாக மட்டுமே செயல்பட்டது.
அதே நேரம் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று மு.க ஸ்டாலின் முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்தார். வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை வெற்றி பெற வைக்க பல வியூகங்களை மு.க ஸ்டாலின் செய்து வருகிறார்.

ஏற்கனவே அதிமுக பாஜகவுடன் இணைந்து ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கி இருக்கிறது.. அந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன், அன்புமணி தலைமையிலான பாமக, இந்திய ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இணைந்திருக்கின்றன. ஒருபக்கம் திமுக, காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தை, மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்கவிருக்கிறது..

இந்நிலையில் கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாநாட்டில் தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று கலந்து கொண்டார். அந்த கூட்டத்தில் பேசிய அவர் ‘இஸ்லாமியர்களுக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பழனிச்சாமி துரோகங்களை செய்தார்.
குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக திமுக போராடியது.. ஆனால், அதிமுக ஆதரித்ததால் அது சட்டமானது. பழனிசாமிக்கு தெரிந்ததெல்லாம் காலில் விழுவது, காலை வாருவது மட்டும்தான்..

வரும் தேர்தல் மோடிக்கு எதிரானதும்தான்.. அதிமுக பாஜக ஆட்சி அமைந்தால் தமிழகம் நாசமாகும்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேரை கொன்று உடலை வீசிய கும்பல்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos