காங்கிரஸை அசால்ட்டா டீல் பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணிய ஸ்டாலின்!.,. கோட்டைவிட்ட பழனிச்சாமி..

Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (10:48 IST)
Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (10:59 IST)
கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்குமா என்கிற கேள்விக்கு பதில் கிடைத்திருக்கிறது.. 28 சட்டமன்ற தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு ராஜ்ய சபா தொகுதிகளை வாங்கிக் கொண்டு திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறது காங்கிரஸ்.. கடந்த 8 வருடங்களாகவே திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறது காங்கிரஸ்.. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு வேண்டும் என காங்கிரஸ் கேட்டது. ஆனல், ஆட்சியில் பங்கு என்பது தமிழ்நாட்டிற்கு ஒத்து வராது என்றார்..
ஆட்சியில் பங்கில்லை என்றால் 40 தொகுதிகளை கொடுங்கள் எனக்கு காங்கிரஸ் கேட்டது. ஆனால், 25 சட்டமன்ற தொகுதிகளையும், ஒரு ராஜ்யசபா தொகுதிகளையும் கொடுப்பதாக திமுக சொன்னது.. ஆனால், காங்கிரஸ் அதை ஏற்கவில்லை. ஒருபக்கம் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் காங்கிரஸ் பேசி வந்தது. எனவே, தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
எனவே, திமுக கூட்டணியில் விரிசல் விழுந்திருக்கிறது.. நாங்கள்தான் பெரிய கூட்டணி என்றெல்லாம் பேசி வந்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. ஆனால் இறுதியாக ‘28 தொகுதி, ஒரு ராஜ்யசபா சீட்.. இதுதான் கடைசி.. இதுக்கு மேல் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது.. விருப்பம் இருந்தால் கூட்டணியில் இருங்கள்’ என ஸ்டாலின் கறாராக சொல்லிவிட அதை ஏற்று திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது காங்கிரஸ்..
காங்கிரஸ் தேசிய கட்சியாக இருந்தும் அதை அசால்ட்டாக டீல் பண்ணி ஸ்கோர் செய்திருக்கிறார் ஸ்டாலின். ஏனெனில், திமுக எம்.பிக்களின் ஆதரவு காங்கிரஸுக்கு தேவை. எனவே, காங்கிரஸுக்கும் வேறு வழியில்லை. ஆனால், பழனிச்சாமி தோல்வி அடைந்திருக்கிறார். பாஜகவை ஓட விட்டவர் ஜெயலலிதா.. மோடியா? இந்த லேடியா? என கெத்தாக கேட்டவர். ஒருமுறை கூட டெல்லி சென்று மத்திய அமைச்சர்களை அவர் சந்தித்து பேசியதில்லை. ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பலமுறை டெல்லி சென்று அமித்ஷாவை சந்தித்தார். இப்போதும் அது தொடர்கிறது.
அதோடு பாஜகவின் கைப்பாவையாகவே பழனிச்சாமி மாறியிருக்கிறார்.. சில மாதங்களுக்கு முன்பு அதிமுகவுடன் கூட்டணி என அமித்ஷா அறிவித்தபோது அருகில் எந்த வார்த்தையும் பேசாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. உண்மையில் கூட்டணி தலைவர்தான் அதை அறிவிக்க வேண்டும்.. ஆனால் கூட்டணி தலைவர் என தன்னை சொல்லிக்கொள்ளும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை..
இப்போதும் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இணையவில்லை.. பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில்தான் அதிமுக இணைந்திருக்கிறது என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்.
பாஜகவினர் எல்லாமே இதை என்.டி.ஏ கூட்டணி என்றுதான் பேசுகிறார்கள். மேலும், கூட்டணியில் இருக்கும் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட சிலர் தொகுதி பங்கீடு பற்றிய பேச்சு வார்த்தையை பாஜகவிடம்தான் நடத்துகிறது.. இதையெல்லாம் வெளியே காட்டிக் கொள்ளாமல் அரசியல் செய்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.
இதையடுத்து ‘எங்க தலைவர் ஸ்டாலின் காங்கிரசை அசால்ட்டாக டீல் செய்து கூட்டணியை முடித்திருக்கிறார்.. ஸ்டாலின்தான் கெத்து.. ஆனால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாஜகவின் காலில் விழுந்து அவர்கள் அடிமையாக மாறிவிட்டார்’ என திமுகவினர் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.