4 வருஷமா சம்மர் வரலயா?.. நயினார் கேள்விக்கு சட்டசபையில் பதில் சொன்ன முக ஸ்டாலின்!...

தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமை என்கிற பெயரில் ஒவ்வொரு மாதமும் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயை வழங்கி வருகிறது திமுக அரசு. சில நாட்களுக்கு முன்பு திடீரென மகளிர் உரிமை பெற்று வந்த பெண்களின் வங்கியில் 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டது. இது அவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்தது.
இது தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்ட தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ‘ஒரு கோடியே 30 லட்சம் பேருக்கு இன்று காலை 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.. தேர்தலை காரணம் காட்டி மகளிர் உரிமையை தடுக்க டெல்லியில் உள்ளவர்களும், தமிழகத்தில் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பவர்களும் சதி செய்து வருவதாக எனக்கு செய்திகள் கிடைத்தது..
எனவே பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கும் சேர்த்து 3000 ரூபாயும், கோடை நிதியாக 2 ஆயிரமும் சேர்த்து 5 ஆயிரமாக திமுக அரசு கொடுத்திருக்கிறது என கூறினார்.
மேலும் மகளிர்க்கு திமுக அரசுக்கு எப்போதும் துணை நிற்கும் என்றெல்லாம் நீண்ட விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், இன்று சட்டசபையில் இது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பிய பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரன் ‘கோடை நீதியாக 2 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறீர்கள்.. கடந்த நான்கு வருடங்களாக கோடை காலம் வந்தது. அப்போதெல்லாம் ஏன் கொடுக்கவில்லை?’ என கேள்வி எழுப்பினார்..
இதற்கு பதில் சொன்ன முதல்வர் ஸ்டாலின் ‘நாட்டு மக்களுக்கு 15 லட்சம் தருவதாக நீங்கள் சொன்னீர்களே.. அது என்னவானது?.. அதை நீங்கள் கொடுத்தீர்களா?.. நீங்கள் சொன்னதை செய்யவில்லை.. நாங்கள் சொல்லாததையும் செய்திருக்கிறோம்’ என பதிலடி கொடுத்தார்..