மார்ச் 8ம் தேதிக்குள் தொகுதி பங்கீட்டை முடிக்கணும்!. ஸ்டாலின் போட்ட உத்தரவு!..

stalin

Mahendran

, சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (17:03 IST)
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் திமுக இன்னும் தனது தொகுதி பங்கீடுகளை முடிக்கவில்லை. திமுகவை பொறுத்தவரை கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அந்த கட்சியுடன் யாரெல்லாம் கூட்டணி அமைத்தார்களோ அதே கூட்டணியில்தான் இந்த முறையும் களமிறங்குகிறது. புதிதாக கமலின் மக்கள் நீதி மையம் கட்சி மட்டும் இதில் இணைந்திருக்கிறது..

மேலும், கடந்த முறை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டதோ, அதே எண்ணிக்கையில்தான் இந்தமுறையும் தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது. அனேகமாக திமுக 170, மக்கள் நீதி மய்யம் 3, காங்கிரஸ் 25, மதிமுக 6, விடுதலைச் சிறுத்தை 6, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 6, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 6, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் 3, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி 3, மனிதநேய மக்கள் கட்சி 2, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி 1, அகில இந்திய பார்வர்டு பிளாக் 1, ஆதித்தமிழர் பேரவை 1 என ஒதுக்க திமுக திட்டமிட்டிருக்கிறது.

ஆனால் திமுக கூட்டணியில் உள்ள சில கட்சிகள் இந்த முறை இரட்டை இலக்க தொகுதிகளை கேட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி 40-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கேட்கிறது. ஏற்கனவே திமுக வருகிற 22ஆம் தேதி தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை தொடங்குவதாக திமுக அறிவித்திருக்கிறது. இதற்காக ஒரு குழுவும் அமைக்கப்படவுள்ளது. அண்ணா அறிவாலயத்தில் இதற்காக தனி அறையும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அநேகமாக அந்த குழுவில் டி.ஆர் பாலு, ஐ.பெரியசாமி, பொன்முடி, ஆர்.ராசா உள்ளிட்ட சிலர் இடம் பெறுவார்கள் எனத் தெரிகிறது. அல்லது மேலும் சிலரை சேர்க்கவும் வாய்ப்புண்டு
. வருகிற 22ம் தேதி துவங்கி வருகிற மார்ச் 8ம் தேதிக்குள் தொகுதி பங்கீட்டை முடிவு செய்து இறுதி செய்ய வேண்டும் என பேச்சுவார்த்தை குழுவுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டிருக்கிறாராம்..

