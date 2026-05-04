கொளத்தூரில் முக ஸ்டாலின் தோல்வி!.. திமுகவினர் ஷாக்!...

Publish Date: Mon, 04 May 2026 (16:08 IST)
Updated Date: Mon, 04 May 2026 (16:18 IST)
தமிழக சட்டசபை முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில் எல்லாமே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பெரும்பாலான முடிவுகள் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒன்றாகவே இருக்கிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்கியது முதலே விஜயின் தவெக முன்னிலை வகித்தது ஆச்சரியமாக பார்க்கப்பட்டது.
அதைவிட ஆச்சரியம் மற்றும் அதிர்ச்சி என்னவெஇல் திமுக தலைவரும், முதல்வருமான முக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் பின்னடைவு என வெளியான செய்திதான்.
இடையில் சில சுற்றுகளில் அவர் முன்னிலைக்கு வந்தாலும் அதன்பின் தொடர்ந்து பின்னடைவு சந்தித்து வந்தார்...
தற்போது கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் முக ஸ்டாலின் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார். தவெக வேட்பாளர் வி.கே.எஸ்.பாபு 82210 வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். ஸ்டாலின் 72988 வாக்குகளை பெற்று 9222 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார். இதற்கு முன் 3 முறை கொளத்தூர் தொகுதியில் ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றார். தற்போது 4வது முறை போட்டியிட்டதில் தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறார்
திமுகவே மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என திமுகவினர் நம்பிக்கையோடு இருந்த நிலையில், திமுக தலைவரும், முதல்வர் வேட்பாளருமான மு.க ஸ்டாலினை தோல்வி அடைந்திருப்பது திமுகவினரிடமும், அக்கட்சியின் ஆதரவாளர்களிடமும் பெரும் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..