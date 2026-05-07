யாரை எதிர்த்தாரோ அந்த ஸ்டாலின் சொன்னால்தான் விஜய் முதல்வர்!. வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்!..

Publish Date: Thu, 07 May 2026 (22:02 IST)
Updated Date: Thu, 07 May 2026 (22:05 IST)
அரசியல் கட்சி தொடங்கியது முதலே திமுகவை மட்டுமே குறி வைத்து பேசி வந்தார் விஜய். அதுவும் கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் திமுக ஒரு தீய சக்தி என அடித்தொண்டையில் கத்தினார். தனது அரசியல் எதிரி திமுக என்பதை விட திமுகவின் எதிரி நான்தான் என்பது போல ஒரு இமேஜை அவரின் ரசிகர்களிடமும், பொதுமக்களிடமும் ஏற்படுத்தினார். குறிப்பாக, ‘தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியே’ என எல்லா மேடைகளிலும் பேசினார்
. திமுகவை காலி செய்ய வந்தது போலவே அவரின் பேச்சு இருந்தது.
அது அவருக்கு அரசியல்ரீதியாக நல்ல பலனை கொடுத்தது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 35 சதவீத வாக்குகளை வாங்கியதோடு 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்றது. அதே நேரம் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு வேண்டும் என்கிற நிலை உருவானது.இங்கதான் ஆட்டம் தொடங்கியது..
விஜய் யாரை தீய சக்தி என விமர்சித்தாரோ அந்தக் கட்சியுடன் பல வருடங்களாக கூட்டணி வைத்திருக்கும் காங்கிரஸ், விசிக கம்யூனிஸ்ட், இடது சாரிகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு கடிதம் எழுதினார் விஜய். அதாவது யாரை கல்லாப்பெட்டி கூட்டணி என கலாய்த்தாரோ அந்த கூட்டணி கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டிருக்கிறார். இதில் காங்கிரஸ் மட்டும் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி தவெகவுடன் இணைந்து 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை கொடுத்து விட்டது. விசிக மற்றும் இடதுசாரிகள் தங்களின் முடிவை நாளை தெரிவிப்பதாக கூறியிருக்கிறார்கள். அதோடு அவர்கள் ஸ்டாலினுடன் இன்று காலை ஆலோசனையும் நடத்தினர்.
அப்போது தவெகவுக்கு நீங்கள் வெளியிலிருந்து ஆதரவு கொடுங்கள் என ஸ்டாலின் சொன்னதாக ஒரு செய்தியும், நம்முடைய கூட்டணியிலேயே நீங்கள் தொடர விரும்புகிறேன் என சொன்னதாக ஒரு செய்தியும் பரவி வருகிறது. கொள்கையோடு திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்திருப்பதால் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் தயங்குகிறார்கள். ஸ்டாலின் உறுதியாக ‘நீங்கள் தாராளமாக தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுங்கள்’ என ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் உடனே அவர்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து விடுவார்கள். அதாவது விஜய் முதல்வராவது இப்போது ஸ்டாலின் கையில்தான் இருக்கிறது. அதாவது எந்த ஸ்டாலினை மிகவும் நக்கலாகவும், கடுமையாகவும் விஜய் பேசினாரோ அந்த ஸ்டாலினிடம்.
ஏனெனில், விஜய் அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளிடம் செல்ல முடியாது. அதில் அவருக்கும் விருப்பமில்லை அதோடு பாஜக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்கக் கூடாது என காங்கிரஸ் ஏற்கனவே நிபந்தனையும் விதித்திருக்கிறது. ஒரே வாய்ப்பு திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் மட்டுமே. அதுவும் நடக்குமா என்பது தெரியவில்லை.
இதையடுத்து ‘யாரை தீயசக்தி என்று சொன்னாரோ அந்த கட்சியின் கூட்டணி கட்சிகளிடம் விஜய் கையேந்தி நிற்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. விஜய் யாரை கடுமையாகவும், நக்கலாகவும் விமர்சித்தாரோ அந்த ஸ்டாலின் சொன்னால்தான் விஜய் இப்போது முதல்வர். விஜய்க்கு இப்போது அரசியல் புரியும். வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்’ என திமுக ஆதரவாளர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.