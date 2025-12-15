உங்களுடைய சங்கி படையால் எங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது.. அமித்ஷாவுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் சவால்..!

திருவண்ணாமலையில் திமுக இளைஞரணி நிர்வாகிகள் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில், இதில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு அமித்ஷாவுக்கு சவால் விடும் வகையில் பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்த கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர், "உங்களுடைய சங்கி படையையே கூட்டிக்கொண்டு வந்தாலும், உங்களால் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது" என்று அவர் அமித்ஷாவுக்கு சவாலாக தெரிவித்தார்.
மேலும், "அன்பாக வந்தால் அரவணைப்போம்; ஆணவத்தோடு வந்தால் அடிபணிய மாட்டோம். நாட்டின் பன்முகத்தன்மையை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை நமக்கு உள்ளது" என்றும் அவர் பேசினார்.
மேலும், "பிற்போக்கு கருத்துக்கள் தொற்றுநோய் போல் பரவும் என்று, டீக்கடைகள், சலூன் கடைகளை அரசியல் மேடைகளாக மாற்றி மக்களுக்கு பகுத்தறிவு ஊட்டியது திராவிட கலாச்சாரம்" என்றும் அவர் பேசினார்.
முன்னதாக திருவண்ணாமலையில் நேற்று நடந்த திமுக இளைஞரணி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு வெள்ளி சிம்மாசனம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.