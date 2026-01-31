ஊழல் கட்சி.. வாரிசு அரசியல்.. இந்து விரோத கட்சி!.. ஸ்டாலினின் பதில் இதுதான்!...

1952ம் வருடம் முதல் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து மூன்று முறை காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த நிலையில் அண்ணாவால் துவங்கப்பட்ட திமுக 1967 ஆட்சிக்கு வந்தது. அண்ணாவின் மறைவுக்கு பின் கலைஞர் கருணாநிதி திமுகவின் தலைவராகவும், முதலமைச்சராகவும் மாறினார். தமிழகத்தில் பல வருடங்கள் கலைஞர் கருணாநிதி முதல்வராக இருந்தார்.. அவருக்குபின் அவரின் மகன் மு.க. ஸ்டாலின் அரசியலுக்கு வந்தார்.. தற்போது முக ஸ்டாலினின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலினும் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்.
ஒருபக்கம், அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற கட்சிகள் திமுகவை தொடர்ந்து ஊழல் கட்சி, வாரிசு அரசியல் என விமர்சித்து வருகிறார்கள்.. அதேபோல், திமுகவை இந்து விரோத கட்சி என பாஜக தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறது. இந்நிலையில், NDTV தமிழ்நாடு உச்சி மாநாட்டில் இந்த மூன்று விமர்சனங்கள் குறித்தும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்.
எங்கள் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் எதையாவது ஆதாரத்துடன் நிரூபித்துள்ளார்களா? கற்பனையாக எங்கள் மீது பல ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துகிறார்கள்.. அரசியல் வாசு என்கிற விமர்சனத்திற்கு பதில் சொன்ன அவர் ‘எங்களை களத்தில் எதிர்க்க முடியாதவர்கள் எங்கள் மீது வைக்கும் இத்துப்போன குற்றச்சாட்டு இது.. அரசியலுக்கு யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம்.. ஆனால் மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்று வாக்குகளை பெற்றால் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியும்’ என கூறியிருக்கிறார்..
அதேபோல், பாஜக தங்கள் மீது சுமத்தும் இந்து விரோத கட்சி விமர்சனத்திற்கு பதில் சொன்ன ஸ்டாலின் ‘பாஜக ஆளும் மாநிலங்களிலேயே இல்லாத அளவுக்கு நாங்கள் பொறுப்பேற்றது முதல் இப்போது வரை நான்காரம் கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு செய்துள்ளோம்.. இதனால் உண்மையான பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள்.. இந்து விரோதம் என்பது பொய்யான குற்றச்சாட்டு என அவர் கூறியிருக்கிறார்.