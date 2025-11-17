முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் 'மற்றொரு பணமதிப்பிழப்பு': அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா குற்றச்சாட்டு

Advertiesment
TRB Rajaa

Siva

, திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (18:25 IST)
தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, நடைபெற்று வரும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணியை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் "மிகப் பெரிய தோல்வி" என்றும், "மற்றொரு பணமதிப்பிழப்பு" என்றும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
இந்த நடைமுறையில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என்று குற்றம் சாட்டிய அவர், பீகாரில் லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் நீக்கப்பட்டும், ECI ஆட்சேபணைகளை ஏற்கவில்லை என்றார்.
 
விண்ணப்பப் படிவங்களான 6 மற்றும் 7 ஆகியவை படித்தவர்களுக்கும் குழப்பமாக இருப்பதாகவும், இது அமைப்பில் உள்ள குறைபாடுகளை காட்டுவதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், தமிழகத்தில் தேர்தல் நடக்கும்போது, SIR ஆவணங்கள் தமிழில் ஏன் இல்லை என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
பூத் லெவல் அதிகாரிகளுக்குப் (BLO) போதுமான பயிற்சி வழங்கப்படவில்லை என்றும், ஒட்டுமொத்தமாக SIR நடைமுறையை ECI கையாள தவறிவிட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சவுதி அரேபியா பேருந்து தீப்பிடித்து விபத்து.. 45 பேர் பலி.. ஒருவர் மட்டும் உயிர் தப்பிய அதிசயம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos