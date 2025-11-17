வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் 'மற்றொரு பணமதிப்பிழப்பு': அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா குற்றச்சாட்டு

தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, நடைபெற்று வரும் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணியை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் "மிகப் பெரிய தோல்வி" என்றும், "மற்றொரு பணமதிப்பிழப்பு" என்றும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
இந்த நடைமுறையில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என்று குற்றம் சாட்டிய அவர், பீகாரில் லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் நீக்கப்பட்டும், ECI ஆட்சேபணைகளை ஏற்கவில்லை என்றார்.
விண்ணப்பப் படிவங்களான 6 மற்றும் 7 ஆகியவை படித்தவர்களுக்கும் குழப்பமாக இருப்பதாகவும், இது அமைப்பில் உள்ள குறைபாடுகளை காட்டுவதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், தமிழகத்தில் தேர்தல் நடக்கும்போது, SIR ஆவணங்கள் தமிழில் ஏன் இல்லை என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
பூத் லெவல் அதிகாரிகளுக்குப் (BLO) போதுமான பயிற்சி வழங்கப்படவில்லை என்றும், ஒட்டுமொத்தமாக SIR நடைமுறையை ECI கையாள தவறிவிட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.