நேற்று மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆன துரைமுருகன் எப்படி இருக்கிறார்? அப்போலோ மருத்துவமனை அறிக்கை..

அமைச்சர் துரைமுருகன்

Siva

, புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (08:11 IST)
தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சரும், திமுக பொதுச்செயலாளருமான துரைமுருகன் அவர்கள், சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு ஏற்பட்ட திடீர் கால் வலி குறித்து மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்ய வேண்டியிருந்ததால், அவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
அவருக்குச் சிகிச்சை அளித்த மருத்துவக் குழுவினர், அமைச்சரின் உடல்நிலை தற்போது சீராக இருப்பதாகவும், அவர் வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். அமைச்சருக்கு தேவையான வலி நிவாரண மருந்துகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு மருத்துவர்கள் அவருக்குச் சில நாட்கள் முழு ஓய்வு எடுக்க அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
 
இந்த மருத்துவக் குறிப்பினை அப்போலோ மருத்துவமனையின் மருத்துவ சேவைகள் இயக்குநர் டாக்டர் அனில் பி.ஜி வெளியிட்டுள்ளார். அமைச்சரின் உடல்நிலை குறித்த தகவல் வெளியானதை தொடர்ந்து, திமுக தொண்டர்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் அவர் விரைவில் குணமடைய விருப்பம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

