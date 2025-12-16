முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தூத்துக்குடியில் கொடூரம்: அசாம் மாநிலப் பெண் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை; கணவர் மீது தாக்குதல்!

தூத்துக்குடி

Siva

, செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (12:12 IST)
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த 24 வயதுடைய புலம்பெயர்ந்த பெண் தொழிலாளி ஒருவர், அதே மாநிலத்தை சேர்ந்த மூன்று ஆண்களால் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த பெண்ணின் கணவர் தாக்கப்பட்டதாகவும் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
அந்த பெண்ணையும் அவரது கணவரையும் செங்கல் சூளையில் வேலைக்காக அழைத்து வந்த முக்கிய குற்றவாளி, அவர்கள் வேலையை விட்டு விலகி செல்ல முடிவெடுத்ததாக தெரிகிறது.
 
தம்பதியினர் வேலையை விட்டு வெளியேற முடிவெடுத்தது குறித்துத் தெரிந்துகொண்ட முக்கியக் குற்றவாளி, அவர்கள் புறப்படுவதைத் தடுக்கும் நோக்குடன் மேலும் இரண்டு நபர்களை ஒரு ஆட்டோவில் அழைத்து வந்துள்ளார். பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான பிரச்சினை இருப்பதாகக் கூறி, அவர்கள் அந்த பகுதியை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என மிரட்டியுள்ளார்.
 
அப்போது, அந்த பெண் தனியாக ஆட்டோவில் அழைத்து செல்லப்பட்டு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாகவும், கணவர் தாக்கப்பட்டதாகவும் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மூன்று பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சம்பவம் தூத்துகுடி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
