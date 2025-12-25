முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய்யை முதல்வர் வேட்பாளராக ஒப்புக்கொண்டார்களா டிடிவி, ஓபிஎஸ், பிரேமலதா, ராமதாஸ்? அமைகிறது மெகா கூட்டணி?

Advertiesment
தமிழக வெற்றிக் கழகம்

Siva

, வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (10:59 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு ஒரு பிரம்மாண்ட 'மெகா கூட்டணி' உருவாவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்யை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்றுக்கொண்டு டிடிவி தினகரன், ஓ. பன்னீர்செல்வம், பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் டாக்டர் ராமதாஸ் ஆகியோர் கைகோர்க்க போகிறார்களா என்ற கேள்வி அரசியல் வட்டாரத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது. 
 
அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கதவுகளை மூடியுள்ள நிலையில், அமமுக மற்றும் ஓபிஎஸ் தரப்பு விஜய்யுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தவெக நிர்வாகிகளே உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
 
அதேபோல், தேமுதிக மற்றும் பாமக ஆகிய கட்சிகளும் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு வலுவான கூட்டணியை எதிர்பார்க்கின்றன. விஜய்யின் மக்கள் செல்வாக்கும், மற்ற கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியும் இணைந்தால் அது திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு துருவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய சவாலாக அமையும். 
 
பொங்கலுக்கு முன்பாக இதற்கான அதிகாரப்பூர்வமான 'நல்ல செய்தி' வெளியாகும் என தவெக தரப்பில் கூறப்படுவது தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யை முன்னிறுத்தி ஒரு மாற்று சக்தியாக இந்த மெகா கூட்டணி உருவெடுத்தால், அது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய திருப்பமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பெரியார், காமராஜரை கையில் எடுத்த விஜய்.. பாரதியாரை கையில் எடுத்த சீமான்.. யாருக்கு மக்கள் ஆதரவு?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos