விஜய்யை முதல்வர் வேட்பாளராக ஒப்புக்கொண்டார்களா டிடிவி, ஓபிஎஸ், பிரேமலதா, ராமதாஸ்? அமைகிறது மெகா கூட்டணி?

தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு ஒரு பிரம்மாண்ட 'மெகா கூட்டணி' உருவாவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்யை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்றுக்கொண்டு டிடிவி தினகரன், ஓ. பன்னீர்செல்வம், பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் டாக்டர் ராமதாஸ் ஆகியோர் கைகோர்க்க போகிறார்களா என்ற கேள்வி அரசியல் வட்டாரத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது.
அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கதவுகளை மூடியுள்ள நிலையில், அமமுக மற்றும் ஓபிஎஸ் தரப்பு விஜய்யுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தவெக நிர்வாகிகளே உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
அதேபோல், தேமுதிக மற்றும் பாமக ஆகிய கட்சிகளும் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு வலுவான கூட்டணியை எதிர்பார்க்கின்றன. விஜய்யின் மக்கள் செல்வாக்கும், மற்ற கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியும் இணைந்தால் அது திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு துருவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய சவாலாக அமையும்.
பொங்கலுக்கு முன்பாக இதற்கான அதிகாரப்பூர்வமான 'நல்ல செய்தி' வெளியாகும் என தவெக தரப்பில் கூறப்படுவது தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய்யை முன்னிறுத்தி ஒரு மாற்று சக்தியாக இந்த மெகா கூட்டணி உருவெடுத்தால், அது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய திருப்பமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.