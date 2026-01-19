முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய்யின் சிபிஐ விசாரணை குறித்து பரவும் வதந்தி.. அரசியல்ன்னா இப்படித்தான் இருக்கும்..!

தமிழக வெற்றிக் கழகம்

Siva

, திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (16:47 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் விபத்து தொடர்பாக இன்று டெல்லியில் இரண்டாவது முறையாக சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜரானார். இந்த சூழலில், திமுக ஆதரவு ஊடகங்கள் திட்டமிட்டு விஜய் குறித்து தவறான செய்திகளை பரப்புவதாக தவெக ஆதரவாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். 
 
கரூரில் நடந்த பேரணியில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதில் விஜய்யின் வருகை தாமதமானது விபத்திற்கு காரணமா என்பது குறித்து விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது.
 
விஜய்யின் அரசியல் ஆலோசகர் ஜான் ஆரோக்கியசாமி கைது செய்யப்பட்டதாக பரப்பப்படும் செய்திகள் முற்றிலும் வதந்தி என தவெக தரப்பு மறுத்துள்ளது. மேலும், குற்றப்பத்திரிகையில் விஜய் மீது கொலை குற்றம் சுமத்தப்பட உள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள் அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டவை என்றும், 2026 தேர்தலுக்கு முன்பாக விஜய்யின் நற்பெயரை குலைக்க சிலர் இத்தகைய பொய் பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்வதாகவும் அவர்கள் சாடியுள்ளனர்.
 
சமூக வலைதளங்களில் பரவும் ஆதாரமற்ற தகவல்களை நம்ப வேண்டாம் என்றும், அதிகாரப்பூர்வ செய்திகளை மட்டும் கவனிக்குமாறும் தவெக தலைமை தொண்டர்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. விஜய்யின் அரசியல் எழுச்சியை தடுக்கவே விசாரணை என்ற பெயரில் நெருக்கடிகள் கொடுக்கப்படுவதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கொந்தளித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

