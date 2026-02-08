முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு செல்கிறதா மதிமுக? துரை வைகோவுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவியா?

Durai Vaiko

Siva

, ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026 (11:41 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி கணக்குகள் நாளுக்கு நாள் மாறி வருகின்றன. அந்த வகையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்து வரும் மதிமுக, தொகுதி பங்கீட்டில் அதிருப்தி அடைந்து அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு மாற வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. 
 
குறிப்பாக, மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ எம்.பி, பாஜக மேலிட தலைவர்களுடன் நெருக்கம் காட்டி வருவதாகவும், இதன் ஒரு பகுதியாக அவருக்கு மத்திய இணை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
 
இருப்பினும், இந்த தகவல்களை மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். "திமுக கூட்டணியில் எவ்வித விரிசலும் இல்லை, நாங்கள் தொடர்ந்து இக்கூட்டணியிலேயே நீடிப்போம்" என்று அவர் சமீபத்திய சந்திப்புகளில் தெரிவித்துள்ளார். 
 
அதே நேரத்தில், குறைந்தபட்ச சுயமரியாதை மற்றும் உரிய தொகுதிகள் கிடைக்காவிட்டால் தனித்து போட்டியிடவும் தயார் என துரை வைகோ சில இடங்களில் சூசகமாக தெரிவித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. 
 
தற்போது வரை மதிமுக திமுக கூட்டணியிலேயே இருந்தாலும், தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் அதிமுக கூட்டணியில் மதிமுக இணைந்தால் அது ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Siva

