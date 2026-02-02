2026-ல் ஆட்சி பீடத்தை கைப்பற்றுவதே நமது இறுதி இலக்கு.. தவெக 3ஆம் ஆண்டு குறித்து விஜய்..!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கி இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து, இன்று மூன்றாம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக கால்பதிக்கிறது. இதையொட்டி அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் விடுத்துள்ள உணர்ச்சிகரமான அறிக்கையில், தவெக என்பது வெறும் அரசியல் கட்சி அல்ல, அது சாமானிய மக்களுக்கான "அதிகார அரசியலின் வெற்றிப் போர்முரசம்" என்று பிரகடனப்படுத்தியுள்ளார்.
எவராலும் அசைக்க முடியாத ஆழ்கடல் போன்ற வலிமையுடன், சலனங்களுக்கு இடமளிக்காமல் சமநிலை தவறாத பயணத்தை நாம் மேற்கொள்வோம் என்று தொண்டர்களுக்கு அவர் நம்பிக்கை ஊட்டியுள்ளார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் ஒரு புதிய சூழலை சுமந்து நிற்பதற்கு காரணமே தவெக-வின் வருகைதான் என்று குறிப்பிட்ட விஜய், இனிவரும் காலம் மிக முக்கியமானது என்பதை உணர்த்தியுள்ளார்.
தேர்ந்த தெளிவுடனும், நுட்பமான தேர்தல் வியூகங்களுடனும் களம் காண்பதன் மூலம், அதிகாரத்தை எட்டும் ஜனநாயக இலக்கை நாம் நிச்சயம் அடைவோம் என அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
மக்களோடு மக்களாகக் கலந்து நிற்கும் ஒரு மக்கள் இயக்கமாக பரிணமித்துள்ள தவெக, 2026-ல் ஆட்சிப் பீடத்தைக் கைப்பற்றுவதே தனது இறுதி இலக்கு என்பதை இந்த அறிக்கையின் மூலம் மீண்டும் ஒருமுறை உரக்க சொல்லியுள்ளார்.