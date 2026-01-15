முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஆங்கில கல்வியை புறக்கணிப்பது மாணவர்களை அடிமைகளாக வைத்திருப்பதற்கு சமம்: தயாநிதி மாறன்

Dayanidhi Maran

Siva

, வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (14:24 IST)
தமிழகத்தில் நிலவும் இருமொழி கொள்கை மற்றும் ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்களில் கல்வி முறையினால் ஏற்படும் புலம்பெயர்வு குறித்து திமுக எம்பி தயாநிதி மாறன் பேசிய கருத்துக்கள் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன. 
 
ஹிந்தி மட்டுமே பயிற்றுவிக்கப்படும் மாநிலங்களில் மாணவர்கள் ஆங்கில அறிவின்றி முடக்கப்படுவதாகவும், இதனால் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் வேலைவாய்ப்பின்றி தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு குடிபெயரும் சூழல் உருவாவதாகவும் அவர் சாடினார்.
 
ஆங்கில கல்வியைப் புறக்கணிப்பது மாணவர்களை அடிமைகளாக வைத்திருப்பதற்கு சமம் என்று குறிப்பிட்ட மாறன், தமிழகத்தின் 'திராவிட மாடல்' வளர்ச்சியில் பெண்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் அளிக்கப்படும் முன்னுரிமையே உலகளாவிய நிறுவனங்களை ஈர்க்கிறது என்றார். 
 
இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள பாஜக, தயாநிதி மாறன் ஒட்டுமொத்த ஹிந்தி பேசும் மக்களையும் நாகரிகமற்றவர்கள் போலச் சித்தரிப்பதாக கூறி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளதுடன், அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
இதற்கிடையில், திமுகவின் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் வட மாநிலங்களில் பெண்களின் கல்வி உரிமைக்காக போராட ஆளில்லை என்றும், காங்கிரஸ் மற்றும் திராவிடக் கட்சிகள் மட்டுமே பெண்களை தொடர்ந்து அதிகாரப்படுத்தி வருவதாகவும் கூறி மாறனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். இந்த விவகாரம் மீண்டும் "ஹிந்தி திணிப்பு" மற்றும் மொழி கொள்கை குறித்த காரசாரமான அரசியல் மோதலை உருவாக்கியுள்ளது.

Edited by Siva

