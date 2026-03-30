விஜய் நடத்துறது கட்சியா இல்லை மறுவாழ்வு மையமா?!.. கலாய்க்கும் அரசியல் விமர்சகர்கள்..

Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (12:26 IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (12:30 IST)
நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதும் நாங்கள் திராவிடத்தை ஆதரிக்கிறோம் என்று கூறினார். பெரியார், அண்ணா போன்றவர்களின் புகைப்படங்களை வைத்தார். எங்கள் கட்சியோடு கூட்டணி வைத்தால் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் எனவும் அறிவித்தார். ஆனாலும் தவெகவுடன் எந்த கட்சியும் கூட்டணி அமைக்க வில்லை.
தவெக பொதுக்கூட்டங்களில் திமுகவை மட்டும் மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசி வருகிறார் விஜய். திமுக சதி செய்து விஜயை செயல்படாமல் தடுப்பது போலவும் அவரது பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாகவும் தொடர்ந்து புகார் சொல்லி வருகிறார்.
அதேபோல் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் விஜய் போட்டியிடுகிறார். நாளை முதல் அவர் பிரசாரத்தை துவங்கவுள்ளார். ஆனால் எத்தனை நாட்கள் பிரச்சாரம் செய்வார் என்பது தெரியவில்லை..
நேற்று 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை விஜய் அறிவித்தார். அதில், பெரும்பாலனவர்கள் மற்ற கட்சியில் சீட் கிடைக்காமல் தவெகவுக்கு அதேபோல், மற்ற கட்சிகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் பலரும் தவெகவில் இணைந்திருக்கிறார்கள். அதிமுகவில் சீட் கொடுக்கவில்லை என்பதால் இரண்டு நாட்களில் தவெகவுக்கு தாவி சீட் வாங்கியிருக்கிறார்கள். விஜய் அறிவித்துள்ள வேட்பாளர்களில் 32 பேர் அதிமுகவிலிருந்து விலக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் அதிமுகவில் சீட் கிடைக்காதவர்கள்.
திமுகவில் சீட் கிடைக்காமல் அதிருப்தி அடைந்து 9 பேர் தவெகவுக்கு வந்து சீட் வாங்கியிருக்கிறார்கள். அதிமுக மற்றும் திமுக கட்சியில் வேட்பாளர்கள் அறிவித்து முடித்த பின் யாருக்கெல்லாம் சீட் கிடைக்கவில்லையோ அவர்களையெல்லாம் தவெகவில் இணைத்து விஜய் சீட் கொடுத்திருக்கிறார்.. பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் ஆரம்பித்த கட்சியிலிருந்து வந்தவருக்கெல்லாம் விஜய் சீட் கொடுத்திருக்கிறார்.. ‘இது கட்சியா? இல்லை மறுவாழ்வு மையமா?’ என அரசியல் விமர்சகர்கள் நக்கலடிக்கிறார்கள்.