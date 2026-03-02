முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






போர் எதிரொலி!.. 33 விமான சேவைகள் ரத்து!.. சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் அவதி..

Advertiesment
airport
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (08:44 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (08:48 IST)
google-news
அணுஆயுதம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்ததால் ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகள் போரை துவங்கியுள்ளன. கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே ஈரானில் பல இடங்களும் தாக்கப்பட்டது.. குறிப்பாக ஈரானின் தலைநகர் தெஹ்ரானில் பல கட்டிடங்கள் சேதமடைந்திருக்கிறது. அதேபோல், இந்த தாக்குதலில் ஈரானிய தலைவர் கமேனி மரணமடைந்தார்..

அதற்கு பதிலடியாக ஈரான் அமெரிக்கா போர்கப்பல்கள் நிறுத்தப்பட்டிருகும் வளைகுடா நாடுகளை தாக்கி வருகிறது.. போர் அபாயம் சூழ்ந்திருப்பதால் மத்திய கிழக்கு நாடுகள் தங்களை விமான சேவையை நிறுத்திவிட்டன. இதனால் விமான சேவைகள் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

சென்னையில் கடந்த 28ஆம் தேதி முதல் துபாய் அபுதாபி, பக்ரைன், மஸ்கட் செல்லும் 28 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டது. இரண்டாவது நாளான நேற்று மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மற்றும் வளைகுடா நாடுகள் செல்லும் அனைத்து விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன. இன்றோடு சேர்த்து 36 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது..

மூன்றாவது நாளான இன்றும் சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது.. எனவே துபாய், அபுதாபி, சார்ஜா, மஸ்கட் உள்ளிட்ட நாட்களுக்கு செல்ல முடியாமல் பயணிகள் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள். ஒருபக்கம், அமெரிக்க, ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பயணம் செய்யவும் பயணிகளும் விமான நிறுவனங்களை தொடர்பு கொண்டு பயணம் தொடர்பான தகவல்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள்...

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய்யின் தஞ்சை கூட்டத்திற்கு அனுமதி? தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படுமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos