விஜய் திரிஷாவ விட்டுட்டு வரணும்!.. நயினார் நாகேந்திரனுக்கு பலரும் கண்டனம்!...

, சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (11:57 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் தொடர்ந்து திமுகவை விமர்சித்து வருகிறார்.. நேற்று கூட சேலத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் ‘இப்போதும் சொல்கிறேன் தவெகவுக்கும் திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி’ என்று பேசினார். விஜய் தொடர்ந்து இப்படி சொல்வது பாஜக, அதிமுக போன்ற கட்சியினருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.. நாங்களெல்லாம் இத்தனை வருடங்கள் இந்த கட்சியில் இருக்கிறோம்.. கட்சியை நடத்தி வருகிறோம்.. விஜய் இப்படி பேசுவது சரி இல்லை என்கிற ரீதியில் அவர்கள் கோபத்தை காட்டி வருகிறார்கள்..

இந்நிலையில்,நேற்று செய்தியாளரிடம் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ‘விஜய் முதலில் குடும்பத்துடன் இருக்க பழக வேண்டும்.. முதலில் திரிஷாவை விட்டு அவர் வெளியே வரவேண்டும்.. அவர் வீட்டை விட்டு அவர் வெளியே வர வேண்டும்.. குடும்பஸ்தனாக இருந்து அரசியல் நடத்த வேண்டும். அவர் எனக்கு ஒரு ஆளே அல்ல’ என்று பேசியிருந்தார்.

நயினர் நாகேந்திரனின் இந்த பேச்சு சர்ச்சை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அரசியலுக்கு தொடர்பில்லாத ஒரு பெண்ணை தொடர்புபடுத்தி அவர் எப்படி பேசலாம் என பலரும் கேள்வி எழுப்ப தொடங்கியிருக்கிறார்கள். தவெகவில் செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார், நாஞ்சில் சம்பத் உள்ளிட்ட பலரும் அவருக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்..

அதேபோல் டிடிவி தினகரன், திமுக எம்பி கனிமொழி சோமு, தமிழச்சி பாண்டியன் உள்ளிட்ட பலரும் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.. கனிமொழி சோமு தெரிவித்த கண்டனத்தில் பாஜகவில் உள்ள குஷ்பு, வானதி சீனிவாசன் போன்ற பெண் தலைவர்கள் இதை எப்படி பொறுத்துக் கொள்கிறார்கள்? ஏன் இன்னும் மௌனமாக இருக்கிறார்கள்?’ என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்..

