முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜயை நம்புவது முட்டாள்தனம்!.. காங்கிரஸை வெளுத்து வாங்கிய மணி சங்கர் அய்யர்....

Advertiesment
vijay

Mahendran

, வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026 (21:49 IST)
தமிழக அரசியலில் விஜயின் அரசியல் வருகை அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏனெனில், விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருப்பதால் அவர் எப்படியும் 15 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குகளை வாங்குவார் என பல கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது. குறிப்பாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் விஜய் தனித்து நின்றாலே 18 சதவீத வாக்குகளை வாங்குவார் என நம்புகிறது. இதை அந்த கட்சியில் தமிழக தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரவின் சக்கரவர்த்தி ஊடகம் ஒன்றில் ஓப்பனாக சொன்னார்..

ஒருபக்கம் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுத்தால் கொடுக்க வேண்டும் என திமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது காங்கிரஸ், ஆனால் திமுக அதை ஏற்பதாக தெரியவில்லை. எனவே 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு காங்கிரஸ் திமுகவை விட்டுவிட்டு விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பக்கம் வருமா என்கிற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்திருக்கிறது.

காங்கிரசை சேர்ந்த பலரும் விஜய்க்கு ஆதரவாக கருத்தை தெரிவித்து வரும் நிலையில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மணிசங்கர் ஐயர் விஜய்க்கு எதிரான ஒரு கருத்தை கூறியிருக்கிறார்.
விஜய் வெற்றி பெறும் வரை அவரை நம்புவது முட்டாள்தனம்.. விஜய் முதலில் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அவரை நிரூபிக்கட்டும்.. அதன்பின் அவரை மற்றவர்கள் நம்பலாம்’ என கூறியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ்!.. பிரிட்டன் அரசர் சார்லஸின் சகோதரர் கைது!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos