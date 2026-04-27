முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டில் புதுச்சேரி அரசு பள்ளிகளில் மும்மொழி கட்டாயம்: தமிழ்நாட்டிலும் அமல்படுத்தப்படுமா?

BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (10:59 IST) Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (10:55 IST)
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் வரும் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் மும்மொழி கொள்கை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய கல்விக் கொள்கையின் வழிகாட்டுதலின்படி, 6-ஆம் வகுப்பு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை மாணவர்கள் மூன்று மொழிகளை கற்பது அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து அரசு பள்ளிகளும் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு முதல் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்திற்கு மாற்றப்பட்டன. இதுவரை புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் தமிழ்-ஆங்கிலம், மாஹேவில் மலையாளம்-ஆங்கிலம், ஏனாமில் தெலுங்கு-ஆங்கிலம் என இரு மொழி கொள்கையே நடைமுறையில் இருந்தது. தற்போது அமல்படுத்தப்படவுள்ள மும்மொழி கொள்கையின்படி, மாணவர்கள் இரண்டு இந்திய மொழிகளை கட்டாயம் கற்க வேண்டும்.
 
இந்த மாற்றத்தினால், இந்தி மொழியை பாடமாக ஏற்க வேண்டிய நிலைக்கு புதுச்சேரி தள்ளப்பட்டுள்ளதாக ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர். இருப்பினும், இரண்டாவது இந்திய மொழியாக இந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு, சமஸ்கிருதம் அல்லது பஞ்சாபி ஆகியவற்றில் எதை தேர்வு செய்வது என்பதில் இன்னும் தெளிவான முடிவுகள் வரவில்லை. 
 
பிரெஞ்சு ஆதிக்கத்தில் இருந்த பகுதி என்பதால், கூடுதல் மொழியாக பிரெஞ்சு பயின்ற மாணவர்களுக்கு இந்த புதிய கொள்கை சவாலாக அமையலாம். மொழி புலமை மற்றும் கலாச்சார புரிந்துணர்வை மேம்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

மே 3ஆம் தேதி நீட் தேர்வு: ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு மற்றும் முக்கிய தகவல்கள்

தொடர்புடைய செய்திகள்

