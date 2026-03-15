பட்டப்பகலில் நெல்லை பஸ் ஸ்டாண்டில் மனைவியை வெட்டி கொலை செய்த கணவர்.. பெரும் பரபரப்பு..!

Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (12:59 IST)
Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (12:32 IST)
நெல்லை சந்திப்பு பேருந்து நிலையத்தில் குடும்பத்தகராறு காரணமாக மனைவியை கணவர் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெல்லை தாழையூத்து பகுதியை சேர்ந்த சுதாகர் மற்றும் பேச்சியம்மாள் தம்பதியினருக்கு திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக தம்பதிக்குள் அடிக்கடி குடும்பத் தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
சம்பவத்தன்று இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் முற்றவே, கோபித்து கொண்டு பேச்சியம்மாள் நெல்லை பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார். அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த சுதாகர், பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்கள் முன்னிலையிலேயே தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் பேச்சியம்மாளை கொடூரமாக வெட்டினார்.
இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த பேச்சியம்மாள் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இச்சம்பவத்திற்கு பிறகு சுதாகர் தானாகவே காவல் நிலையத்தில் சென்று சரணடைந்தார். நெல்லை சந்திப்பு போலீசார் இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பேருந்து நிலையத்தில் நடந்த இந்த படுகொலை பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.