இந்த மாதம் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5000 வரவு வைக்கப்பட்டது.. தேர்தலுக்காக முன்பணமா?

மகளிர் உரிமைத் தொகை

Siva

, வெள்ளி, 13 பிப்ரவரி 2026 (10:18 IST)
தமிழகத்தில் 'திராவிட மாடல்' அரசு பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் நிலையில், தற்போது 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின்' கீழ் பெண்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தேர்தல் வரவுள்ளதை காரணம் காட்டி இத்திட்டத்தை தடுக்கப் பார்த்தவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பிப்ரவரி, மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான முன்பணமாக தலா ரூ.1,000 என மொத்தம் ரூ.3,000 வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் கோடைக்கால சிறப்பு தொகுப்பாக ரூ.2,000 கூடுதலாகச் சேர்த்து, மொத்தம் ரூ.5,000 இன்று காலை 1.31 கோடி மகளிரின் வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த அதிரடி அறிவிப்பால் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச்சேர்ந்த பெண்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் திகைத்து போயுள்ளனர். இது குறித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறுகையில், "தமிழ்நாடு என்றால் மகளிர் நாடு என்பதை முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசு மீண்டும் உறுதி செய்துள்ளது" என்று பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார். 
 
இக்கட்டான சூழலிலும் பெண்களின் பொருளாதாரத் தேவையை உணர்ந்து அரசு எடுத்துள்ள இந்த நடவடிக்கை, பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
