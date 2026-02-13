தோற்றுப்போவோம் என்ற பதற்றத்தில் முதலமைச்சர் ரூ.5000 கொடுத்துள்ளார்: தமிழிசை

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், ஆளும் திமுக அரசுக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே ‘மகளிர் உரிமைத் தொகை’ விவகாரம் பெரும் அரசியல் போராக மாறியுள்ளது.
பிப்ரவரி, மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான முன்பணமாக ரூ.3,000 மற்றும் கோடைக்கால சிறப்புத் தொகுப்பாக ரூ.2,000 என மொத்தம் ரூ.5,000 இன்று மகளிரின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.
இது குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறுகையில், “அதிமுகவின் ‘குலவிளக்கு’ திட்டத்திற்கு மக்களிடம் அமோக ஆதரவு பெருகியுள்ளதால், திமுகவிற்குத் தோல்வி பயம் வந்துவிட்டது. கோடி கோடியாக கொட்டி கொடுத்தாலும் திமுக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்ப மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டார்கள்” என தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், “தோற்றுப்போவோம் என்ற பதற்றத்திலேயே முதலமைச்சர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்” என்று கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், தேர்தலை முன்னிட்டு ரூ.5,000 வழங்கி ஒரு மாயையை உருவாக்க திமுக முயற்சிப்பதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இருப்பினும், இந்த நிதியுதவி குடும்பத் தலைவிகளிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.