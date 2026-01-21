முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எல்.ஐ.சி பெண் ஊழியர் அலுவலகத்தில் உயிரோடு எரித்து கொலை.. விபத்து போல் நாடகமாடியது அம்பலம்..!

Madurai LIC Murder Case

Siva

, புதன், 21 ஜனவரி 2026 (14:30 IST)
மதுரை மேலப் பெருமாள் மேஸ்திரி வீதியில் உள்ள எல்ஐசி அலுவலகத்தில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 54 வயதான உயர் அதிகாரி கல்யாணி நம்பி உயிரிழந்தார். ஆரம்பத்தில் இது ஏசி ஷார்ட் சர்க்யூட் காரணமாக ஏற்பட்ட விபத்து என்று கருதப்பட்டது. ஆனால், இது விபத்து அல்ல, ஒரு திட்டமிட்ட கொலை என்பதை தமிழக காவல்துறை தற்போது கண்டுபிடித்துள்ளது. இது தொடர்பாக அதே அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் உதவி நிர்வாக அதிகாரியான டி. ராம் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
 
விசாரணையில், எல்ஐசி காப்பீட்டு தொகை செட்டில்மென்ட்களில் நடந்த முறைகேடுகளை கல்யாணி நம்பி கண்டுபிடித்து, ராம் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்ததே இந்த கொலைக்குக் காரணமாக தெரியவந்துள்ளது. 
சம்பவத்தன்று, கல்யாணி நம்பியின் அறைக்குள் பெட்ரோல் ஊற்றி ராம் தீ வைத்துள்ளார். உயிரிழப்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக தனது மகனை தொடர்பு கொண்ட கல்யாணி, தான் ஆபத்தில் இருப்பதாக கூறி போலீசாருக்கு தகவல் கொடுக்க சொல்லியுள்ளார். மேலும், அவரது அறையின் கதவு வெளிப்புறமாக சங்கிலியால் பூட்டப்பட்டிருந்ததும் காவல்துறையினருக்கு பலத்த சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ராமிடம் விசாரணை நடத்தியபோது, அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளார். இறுதியில், தனது முறைகேடுகள் அம்பலமாகிவிடும் என்ற பயத்தில் கல்யாணி நம்பியை உயிரோடு எரித்து கொன்றதை அவர் ஒப்புக்கொண்டார். நேர்மையாக பணியாற்றிய ஒரு பெண் அதிகாரி, முறைகேடுகளை தட்டிக்கேட்டதற்காக தனது சக ஊழியராலேயே கொல்லப்பட்ட சம்பவம் எல்ஐசி வட்டாரத்திலும், மதுரை மக்களிடையேயும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
