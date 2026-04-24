நீண்டகாலமாக அரியர் வைத்துள்ளீர்களா? சென்னை பல்கலை வழங்கும் பொன்னான வாய்ப்பு..!

Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (16:40 IST)
Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (16:32 IST)
சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் தொலைதூர கல்வி இயக்ககத்தில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான மிக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. நீண்ட காலமாக அரியர் வைத்திருக்கும் மாணவர்கள், தங்கள் படிப்பை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கான இறுதி வாய்ப்பை பல்கலைக்கழகம் தற்போது அறிவித்துள்ளது.
செமஸ்டர் முறையில் இளங்கலை பயிலும் ஏ18 முதல் ஏ20 வரையிலான பேட்ச் மாணவர்களும், முதுகலை பிரிவில் ஏ18 முதல் ஏ21 வரையிலான பேட்ச் மாணவர்களும் இந்த அரியர் தேர்வுகளை எழுத தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். பழைய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் இன்னும் தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு இது ஒரு நல்வாய்ப்பாக அமையும்.
பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவிப்பின்படி, இந்த அரியர் பாடங்களை முடிக்க 2025 டிசம்பர் மற்றும் 2026 ஜூன் என இரண்டு தேர்வுகள் மட்டுமே இறுதி வாய்ப்புகளாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில், 2025 டிசம்பரில் நடைபெற வேண்டிய தேர்வுகள் தள்ளிவைக்கப்பட்டு, தற்போது 2026 ஜூன் மாத அமர்வில் நடத்தப்பட உள்ளன.
இளங்கலை, முதுகலை மற்றும் டிப்ளமா பயிலும் மாணவர்கள் இத்தேர்வுகளுக்கு வரும் மே மாதம் முதல் ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம். பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தொலைதூர கல்வி இணையதளத்தை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் தங்கள் பதிவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
காலக்கெடுவிற்கு பிறகு விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பதால், மாணவர்கள் இந்த இறுதி வாய்ப்பை தவறவிடாமல் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.