முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: மின் அடுப்புகள் ஸ்டாக் காலி.. அடுத்தது விறகு அடுப்பு தானா?

Advertiesment
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு
BY: Siva
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (14:01 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:00 IST)
google-news
தமிழகத்தில் நிலவி வரும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு, தற்போது ஒரு சங்கிலி தொடர் விளைவாக பல துறைகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்த தொடங்கியுள்ளது. 
 
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு நீடித்தால், மொபைல் நெட்வொர்க் மற்றும் இணைய சேவைகள் முடங்கக்கூடும் என தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் எச்சரித்துள்ளன. பல பகுதிகளில் செல்போன் கோபுரங்கள் மற்றும் தரவு மையங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்க எரிவாயு மூலம் இயங்கும் ஜெனரேட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுவதே இதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
 
மறுபுறம், கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்காததால் மக்கள் மின் அடுப்புகளை வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதன் விளைவாக Zepto, Instamart, Blinkit மற்றும் Amazon போன்ற ஆன்லைன் தளங்களில் மின் அடுப்புகள் அனைத்தும் விற்று தீர்ந்துவிட்டன. 
 
சத்யா போன்ற முன்னணி ஷோரூம்களிலும் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த அடுப்புகளை கூட மக்கள் போட்டி போட்டு வாங்கி சென்றுள்ளனர். கேஸ் தட்டுப்பாடு, நெட்வொர்க் பாதிப்பு மற்றும் மின் அடுப்புகளின் தட்டுப்பாடு என மக்கள் அடுத்தடுத்து நெருக்கடிகளை சந்தித்து வருவதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஒரு சீட்டுக்கு 15 கோடி!.. கறார் காட்டும் புஸ்ஸி ஆனந்த்?. தவெகவில் நடப்பது என்ன?..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos