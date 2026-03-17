இனிமேல் சிலிண்டர் வாங்க ஆதார் சரிபார்ப்பு கட்டாயமா? மத்திய அரசு கூறுவது என்ன?

Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (16:54 IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (16:55 IST)
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பெறுவதற்கு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் உடனடியாக பயோமெட்ரிக் ஆதார் சரிபார்ப்பு செய்ய வேண்டும் என பரவி வரும் செய்திகளுக்கு மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இந்த நடைமுறை அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் கட்டாயமல்ல என்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுவரை ஒருமுறை கூட தங்கள் ஆதார் விவரங்களை சரிபார்க்காத வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமே இதை செய்ய வேண்டும்.
ஏற்கனவே KYC செய்துள்ள சாதாரண நுகர்வோர்கள் மீண்டும் இதை செய்ய தேவையில்லை. 'உஜ்வாலா' திட்ட பயனாளிகள் மட்டும் தங்களது மானியத்தை தொடர்ந்து பெற நிதியாண்டிற்கு ஒருமுறை இச்சரிபார்ப்பை செய்ய வேண்டும்.
அதிலும் குறிப்பாக, 7 சிலிண்டர்களுக்கு பிறகு 8 அல்லது 9-வது சிலிண்டர் பெறும்போது இது அவசியம். இந்த சரிபார்ப்பை வீட்டிலிருந்தே இலவசமாக செய்துகொள்ளலாம் என்றும், இதனால் சிலிண்டர் விநியோகம் பாதிக்கப்படாது என்றும் அரசு உறுதி அளித்துள்ளது. எரிவாயு முறைகேடுகளை தவிர்க்கவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.