வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

வானிலை அறிக்கை

Siva

, புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (08:35 IST)
வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி இன்று மேலும் வலுவடையக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று நிலவிய இந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி, இன்று மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலைபெற்று வலுப்பெறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதன் காரணமாக, இன்றும் நாளையும் தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவினாலும், கடலோர தமிழகம் மற்றும் தென் தமிழக உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
வரும் 21-ஆம் தேதி வரை இந்த மழை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதே சமயம், வட தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் இன்றும் நாளையும் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 
 
Edited by Siva

