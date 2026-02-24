மார்ச் 4ஆம் தேதி பள்ளிகள் விடுமுறை.. ஆனால் சிலநிபந்தனைகள்.. கலெக்டர் முக்கிய அறிவிப்பு..!

அய்யா வைகுண்டசாமியின் 194-வது அவதார திருநாளை முன்னிட்டு, மார்ச் 4, அன்று திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட ஆட்சியர் இரா. சுகுமார் வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பின்படி, அன்று மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், அன்று நடைபெறும் பொதுத்தேர்வுகள் எவ்வித மாற்றமுமின்றி நடைபெறும்; தேர்வு பணியில் உள்ளவர்களுக்கு இவ்விடுமுறை பொருந்தாது. வங்கிகள் வழக்கம்போல செயல்படும்.
இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில், மார்ச் 14 அன்று வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் அய்யா வைகுண்டசாமி அவதார தினம் ஆண்டுதோறும் மிக விமரிசையாக கொண்டாடப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. இது இப்பகுதியின் பண்பாட்டு அடையாளத்தை போற்றும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகும்.