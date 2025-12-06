முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வரும் திங்கட்கிழமை 149 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.. என்ன காரணம்?

காஞ்சிபுரம்

Mahendran

, சனி, 6 டிசம்பர் 2025 (17:30 IST)
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஏலவார்குழலி சமேத ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் சுமார் ரூ. 29 கோடியில் புனரமைக்கப்பட்ட பணிகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து, டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி காலை 5.45 மணிக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.
 
இந்த மத நிகழ்வைக் கருத்தில் கொண்டு, பக்தர்கள் வருகை மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள 149 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தின் முதன்மை கல்வி அலுவலர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 
 
கும்பாபிஷேக ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்காமல், குறிப்பிட்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கும் இந்த நடவடிக்கை, சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

