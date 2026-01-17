முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எம்ஜிஆர் பிறந்த நாளில் விஜய் போட்ட எக்ஸ் பதிவு.. அதிமுக வாக்குகளை கவர திட்டமா?

மக்கள்திலகத்தின் வழியில் மக்கள் பணி: புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் பிறந்தநாளில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் வீரவணக்கம்! TVK President Vijay

Siva

, சனி, 17 ஜனவரி 2026 (11:24 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் 109வது பிறந்தநாளான இன்று , அவருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தி ஒரு நெகிழ்ச்சியான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். சினிமா மற்றும் அரசியல் என இரு துறைகளிலும் சிகரம் தொட்ட ஒரு ஆளுமைக்கு, அதே பாதையில் பயணிக்கும் ஒரு இளைய தலைமுறை தலைவர் செலுத்தும் மரியாதையாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
 
விஜய் தனது பதிவில், "ஜனநாயக பாதையில் சாமானியர்களுக்கும் அதிகாரமளித்தவர் புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏழை எளிய மக்களின் பசியைப் போக்கிய மதிய உணவுத் திட்டம் முதல், அடித்தட்டு மக்களின் உரிமைகளுக்காக அவர் குரல் கொடுத்த விதம் வரை அனைத்தையும் நினைவுகூர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, சினிமாவில் இருப்பவர்கள் அரசியலுக்கு வர முடியாது என்ற பிம்பத்தை உடைத்து, ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வராக மக்கள் இதயத்தில் இடம்பிடித்த எம்.ஜி.ஆரின் சாதனையை தனது அரசியல் பயணத்திற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக விஜய் கருதுகிறார்.
 
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கிய பயணத்தில் இருக்கும் விஜய், எம்.ஜி.ஆரை தனது ஆதர்ச நாயகனாக முன்னிறுத்துவது அரசியல் ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அஇஅதிமுகவின் வாக்கு வங்கியை தன்பக்கம் ஈர்க்கும் ஒரு உத்தியாக இது பார்க்கப்பட்டாலும், எம்.ஜி.ஆரின் மக்கள் நல கொள்கைகளை தானும் பின்பற்றப்போவதாக விஜய் இச்செய்தியின் மூலம் சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார். 
தமிழக மக்களின் நீங்காத அன்பை பெற்ற 'மக்கள்திலகத்தின்' வழியில், சாமானியர்களுக்கான அரசியலை முன்னெடுப்பதே தனது இலக்கு என்பதை விஜய் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

