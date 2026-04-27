முன்னணி நிறுவனத்தின் எக்சிட்போல் கசிவு.. அதிமுக 140.. தவெக 60.. திமுக 30.. மற்றவை 4.. இதுதான் உண்மையாகவே ரிசல்ட்டா?

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (11:10 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (10:59 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், முன்னணி நிறுவனம் ஒன்றின் எக்சிட்போல் முடிவுகள் கசிந்துள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு தகவல் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது.
அந்தத் தகவலின்படி, அதிமுக 140 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என்றும், முதல்முறை களம் காணும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 60 இடங்களை பிடித்து மிகப்பெரிய அரசியல் சக்தியாக உருவெடுக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதே சமயம், ஆளுங்கட்சியான திமுக வெறும் 30 இடங்களுடன் கடும் பின்னடைவை சந்திக்கும் என அந்த பட்டியல் தெரிவிக்கிறது.
இருப்பினும், இந்த தகவல்கள் அதிகாரப்பூர்வமானவை அல்ல என்பதை வாக்காளர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைப்படி, அனைத்துக் கட்டத் தேர்தல்களும் முடிவடைந்த பிறகே எக்சிட் போல் முடிவுகளை வெளியிட வேண்டும். தற்போது கசிந்துள்ளதாக கூறப்படும் இந்த எண்கள், குறிப்பிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட யூகங்களாகவோ அல்லது வதந்திகளாகவோ இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
உண்மையான நிலவரம் என்ன என்பது மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில்தான் தெரியவரும். 1967-க்கு பிறகு திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய சக்தி (தவெக) இவ்வளவு பெரிய இடங்களைக் கைப்பற்றுமா அல்லது அதிமுக மீண்டும் அரியணை ஏறுமா என்பது தற்போதைக்கு ஒரு மில்லியன் டாலர் கேள்வியாகவே உள்ளது.